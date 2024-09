Lady Gaga

La cantante racconta la sua rinascita e la nuova vita con il fidanzato Michael Polansky.

Lady Gaga, 38 anni, è pronta a tornare sul grande schermo accanto a Joaquin Phoenix nel film «Joker: Folie à Deux», ma dietro il successo si cela una straordinaria storia di guarigione.

L'artista ha condiviso dettagli toccanti sul suo recupero dalla fibromialgia, una condizione che l'ha afflitta per anni e che le causava dolori cronici debilitanti.

In una recente intervista con Vogue, Gaga ha parlato del tour Chromatica del 2022, rivelando un cambiamento cruciale: «L'ho fatto senza dolore. È come se fossi rinata».

La cantante ha sottolineato che, per la prima volta, è riuscita a esibirsi senza ricorrere alla marijuana, che usava per gestire il dolore.

Pur non entrando nei dettagli del suo miglioramento, Gaga ha rivelato un aspetto significativo: il tour è stato il primo che ha completato al fianco del suo fidanzato, l'imprenditore Michael Polansky, 46 anni.

«Michael e io abbiamo affrontato quel tour insieme», ha detto, aggiungendo l'emozione di pianificare il futuro insieme come coppia creativa.

La fibromialgia colpisce milioni di persone e non ha una cura certa, rendendo la sua storia una fonte d'ispirazione per molti. Attualmente, i trattamenti consigliati includono esercizio fisico, terapie psicologiche e farmaci per ansia e depressione.

