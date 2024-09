Lady Gaga

Il titolo del nuovo lavoro discografico accompagna il film «Joker: Folie à Deux» in cui recita con Joaquin Phoenix.

Covermedia

Dopo alcuni teaser, il nuovo album di Lady Gaga ha un titolo, un concept e una data di pubblicazione.

Sorpresa per tutti i fan di Lady Gaga: uscirà il 27 settembre il nuovo album di Stefani Germanotta, intitolato «Harlequin», che accompagnerà la colonna sonora di «Joker: Folie à Deux».

L'album include classici jazz come «Oh, When the Saints» (resa celebre da Louis Armstrong) e «Get Happy» (interpretata da Judy Garland), segnando il suo primo lavoro jazz dopo la morte di Tony Bennett. Insieme, Gaga e Bennett avevano rilasciato gli album «Cheek To Cheek» nel 2014 e «Love For Sale» nel 2021.

Questo progetto accompagna il sequel di «Joker» di Todd Phillips, previsto per il 4 ottobre e presentato in anteprima all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

«Harlequin» è dunque il «progetto a sorpresa» di cui Lady Gaga aveva parlato a Vogue nella sua intervista di settembre. È stato registrato negli studi Shangri-La di Rick Rubin a Malibu. Nella copertina si vede l'artista con addosso un giubbotto di salvataggio, sotto la doccia, con l'acqua che toglie il suo trucco da clown.

Gaga ha anche lavorato su un altro album pop, chiamato provvisoriamente «LG7», che dovrebbe uscire a febbraio.

