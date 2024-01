Lady Gaga

La star sarebbe interessata ad acquisire i diritti del film, campione di incassi del 2023.

Lady Gaga pare sia rimasta stregata da «C’è ancora domani», il film campione di incassi che ha segnato il debutto alla regia di Paola Cortellesi.

La cantante e attrice vorrebbe infatti realizzare un remake del film, in cui vengono affrontate tematiche legate alla cultura patriarcale, alla violenza di genere e ai diritti delle donne.

«I bene informati dicono che sarebbe interessata ad acquistare i diritti d'autore per realizzarne la versione hollywoodiana», ha rivelato il giornalista Pierluigi Gaudio su Novella 2000.

«C’è ancora domani» ha incassato oltre 35 milioni di euro, risultando il film più visto e con maggior incasso dell'anno 2023 e della stagione 2023-2024. Si tratta del nono film con il maggiore incasso in Italia in assoluto.

Lady Gaga, oltre a essere una delle più grandi star della musica pop mondiale, è da alcuni anni un’attrice affermata.

Dopo il successo di «A Star Is Born», con cui si è aggiudicata anche un Oscar per la Migliore Canzone originale, Gaga ha interpretato Patrizia Reggiani in «House of Gucci».

Tornerà a ottobre sul grande schermo nei panni di Harley Quinn in «Joker - Folie à deux» con Joaquin Phoenix.

Covermedia