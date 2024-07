Lanciata una torcia nel pubblico, Travis Scott interrompe il concerto a Zurigo

Travis Scott si esibisce durante il suo attuale tour «Circus Maximus» nel novembre 2023 al SoFi Stadium di Inglewood in California. KEYSTONE

Un fan ha acceso una torcia da stadio nel bel mezzo del concerto di Travis Scott di venerdì, provocando un tumulto all'Hallenstadion di Zurigo. Il rapper statunitense ha reagito prontamente interrompendo lo spettacolo finché la situazione non fosse sotto controllo.

La superstar dell'hip-hop Travis Scott ha fatto tappa all'Hallenstadion di Zurigo il 5 luglio con il suo «Utopia - Circus Maximus» World Tour.

Molti dei suoi singoli numero uno sono entrati nella classifica Billboard Hot 100, tra cui «Sicko Mode» con Drake e «Highest in the Room».

Il rapper (33 anni) è noto per sapere come infiammare il pubblico. Ma la sua esibizione all'Hallenstadion è stata improvvisamente interrotta: un fan ha fatto esplodere un razzo pirotecnico al centro dello stadio zurighese, come riporta il «Blick».

Il rapper ha smesso di cantare, la musica si è fermata. Il concerto è stato interrotto finché la sicurezza non ha trovato il colpevole e lo ha espulso dall'arena.

Un video su TikTok mostra il fan che ha fatto esplodere il bengala nel bel mezzo del pubblico al concerto e mentre balla con gli altri fan. Scott non ha esitato a lungo a chiedere alla sicurezza: «Andate a prenderlo». Solo dopo il concerto ha continuato.

Non è il primo incidente per il rapper

D'altra parte, per il rapper non si tratta del primo incidente che si verifica a un suo concerto. Infatti, Scott è stato accusato in diverse occasioni di incitare lui stesso il pubblico delle sue esibizioni a perdere il controllo.

La più recente controversia risale al novembre 2021 quando almeno dieci persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite nella calca della folla che si dirigeva verso il palco durante lo spettacolo di Scott all'Astroworld Festival nell'NRG Park nella sua città natale di Houston, in Texas.

Il rapper avrebbe continuato ad esibirsi nonostante il pubblico lo avesse implorato di fermarsi, e addirittura avrebbe incoraggiato le persone a «scatenarsi». I presenti al concerto hanno poi intentato una causa per un milione di dollari contro il cantante, che però non è stato incriminato.

«Zurich tonight took it up some notches»

E infatti, sui social media, Scott non sembra essere molto turbato dagli avvenimenti di ieri sera: il cantante ha condiviso su Instagram un video che ritrae i momenti salienti del concerto a Zurigo, accensione del razzo pirotecnico inclusa. Nella didascalia si legge: «Zurigo questa sera ha alzato il livello».

Scott, il cui vero nome è Jacques Berman Webster II, non è solo un musicista di successo, ma anche un influente stilista e imprenditore.

Le sue collaborazioni con Nike e Dior gli hanno fatto guadagnare uno status di culto nel mondo della moda. Il suo stile è caratterizzato da una combinazione di streetwear e alta moda.

Il rapper ha inoltre avuto una relazione di cinque anni con la star dei reality americani Kylie Jenner, nota per la serie «Keeping Up with the Kardashians» e «The Kardashians». La coppia ha due figli.