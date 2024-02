L'attore Chris Gauthier muore a 48 anni «inaspettatamente»

L'attore Chris Gauthier è morto all'età di 48 anni. Qui lo si può vedere in una scena di «Smallville» del 2009. imago images/Everett Collection

L'attore Chris Gauthier è noto per le serie fantasy e mistery come «The Supernatural». Secondo il suo portavoce, il 48enne è morto il 23 febbraio 2024. Il suo decesso è stato «inaspettato» e «improvviso».

Ora il mondo del cinema deve dirgli addio. È infatti morto il 23 febbraio 2024 dopo una breve malattia all'età di 48 anni, come ha confermato il suo portavoce al portale mediatico «TVLine»: «Possiamo confermare che il nostro amico Chris Gauthier è morto venerdì mattina, 23 febbraio, all'età di 48 anni. La sua perdita è sentita non solo dai suoi fan, ma anche da coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo personalmente».

Non si sa nulla sulle cause del decesso. Il suo manager afferma che si è trattato di una «breve malattia» e che la morte dell'attore è stata «inaspettata» e «improvvisa».

La famiglia piange la perdita del capitano Gauthier

L'attore è pianto dalla moglie Erin e dai figli Ben e Sebastian.