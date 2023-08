L'attrice Sandra Bullock piange l'amore della sua vita

Sandra Bullock in una foto del 2021. KEYSTONE

Sandra Bullock piange la scomparsa del suo compagno: il fotografo Bryan Randall è morto a causa di un male incurabile. Si erano conosciuti 8 anni fa.

Si è spento il fotografo americano Bryan Randall, compagno di lunga data dell'attrice e produttrice cinematografica Sandra Bullock.

È morto sabato dopo una battaglia di tre anni contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ha annunciato la sua famiglia in un comunicato.

Numerosi media statunitensi hanno citato la dichiarazione della famiglia, secondo la quale Randall aveva deciso «fin dall'inizio» di mantenere segreta la sua malattia. Randall aveva 57 anni.

La SLA, malattia incurabile, porta alla distruzione dei nervi e alla progressiva paralisi dei muscoli.

Secondo People.com, la premio Oscar per il suo ruolo in «The Blind side» e Randall si sono conosciuti nel gennaio 2015 quando lui ha fotografato la festa di compleanno del figlio adottivo di lei, Louis.

Nello stesso anno, la Bullock ha adottato la sua seconda figlia, Laila di due anni. Randall era padre di una bambina. Nel dicembre 2021, la 59enne ha dichiarato al talk show di Facebook «Red Table Talk» di aver trovato «l'amore della mia vita».

La Bullock, giova ricordare, si è fatta conoscere con film d'azione come «Speed» con Keanu Reeves e con commedie romantiche come «While You Were Sleeping» («Un amore tutto suo»), con, tra gli altri, Bill Pullman e Peter Gallagher. Aveva vinto l'Oscar nel 2010 per «Blind Side - La grande occasione».

Tra il 2005 e il 2010 l'attrice è stata sposata con il meccanico automobilistico e poi presentatore televisivo Jesse James, da cui ha divorziato dopo aver scoperto d'essere stata tradita.