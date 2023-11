Laura Pausini

Un altro prestigioso riconoscimento per la cantante italiana che quest'anno festeggia i 30 anni di carriera.

Laura Pausini è stata premiata come «persona dell’anno» dalla Latin Recording Academy.

A Siviglia, in occasione dei Latin Grammy Awards 2023, Laura Pausini ha ricevuto dalla presentatrice e collega Karol G il premio come «Persona dell’anno».

«Ho avuto una vita molto privilegiata. Non solo per il grande piacere di cantare in spagnolo, ma soprattutto perché da quel giorno mi sono sentita adottata come una figlia, una sorella», ha detto l’artista durante il suo discorso.

«I Latinos sono la mia famiglia»

«So di non avere lo stesso sangue, ma so benissimo di avere una famiglia che mi ha cresciuto dall’adolescenza fino ad oggi, dandomi l’opportunità di essere l’italiana più Latin del mondo intero. Le persone adottate sanno bene che non è necessario avere lo stesso sangue.»

«I Latinos sono la mia famiglia. Mi sento Latin nel mio modo di essere, pensare e sentire. È molto commovente per me ricevere questo premio».

Ha cantato con un coro e orchestra dal vivo

Karol G ha elogiato la cantante italiana sul palco: «Laura, nel corso degli anni hai dimostrato un talento senza eguali. I tuoi testi hanno trasmesso messaggi d'amore, nostalgia, vita, messaggi potenti che hanno lasciato segni indelebili nel mondo della musica e nel cuore di molti di noi qui. La tua carriera è stata straordinaria e la tua influenza durerà nel tempo».

Ha aggiunto: «Deve essere incredibile come donna avere una carriera leggendaria e memorabile come la tua. Ti ringraziamo per averci dato il tuo talento, per averci dato la vita con la tua musica».

Laura Pausini è la terza donna a ricevere questo premio dopo Gloria Estefan e Shakira.

Splendida in uno scintillante abito nero, Laura Pausini ha canticchiato al pubblico le versioni in spagnolo delle sue hit «Durare», «La Solitudine», «Vivimi» e «Invece No». La sua voce impeccabile e potente è stata supportata da un coro e da un’orchestra dal vivo.

Covermedia