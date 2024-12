Le scarpette indossate da Judy Garland nel film «Mago di Oz».

Le celebri scarpette di rubino di Dorothy, protagoniste del «Mago di Oz», sono state battute all'asta per 28 milioni di dollari (26,4 milioni di euro).

Le scarpette di rubino indossate da Judy Garland nel «Mago di Oz» sono state vendute all'asta per 28 milioni di dollari (26,4 milioni di euro), superando di gran lunga le aspettative iniziali.

La casa d'aste aveva previsto che le celebri pantofole, rubate da un museo quasi vent'anni fa, avrebbero raggiunto almeno 3 milioni di dollari (2,83 milioni di euro).

Le offerte online sono iniziate il mese scorso e venerdì avevano già toccato 1,55 milioni di dollari (1,46 milioni di euro), secondo Robert Wilonsky, vicepresidente della Heritage Auctions di Dallas.

Più di 800 persone hanno seguito l'asta online, con la pagina web dell'azienda che giovedì ha registrato quasi 43'000 visualizzazioni.

Il furto e il ritrovamento

Le scarpette erano state esposte nel 2005 al Judy Garland Museum di Grand Rapids, città natale dell'attrice in Minnesota, prima di essere rubate da Terry Jon Martin. L'uomo aveva utilizzato un martello per rompere il vetro della porta e della vetrina, portandole via.

Il furto ha lasciato le scarpe introvabili fino al 2018, quando l'FBI le ha recuperate durante un'operazione. Martin è stato incriminato a maggio 2023 e si è dichiarato colpevole nell'ottobre dello stesso anno.

Le scarpette sono state restituite al collezionista Michael Shaw, che le aveva prestate al museo.

Intanto, il film del 1939 «Il mago di Oz» è tornato sotto i riflettori grazie all'uscita di «Wicked», prequel basato sul celebre musical di Broadway.

