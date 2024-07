Lea Michele

L'attrice di «Glee» ha perso tre bebè che portava in grembo prima di annunciare di essere in attesa di una bambina, a marzo.

Covermedia

Lea Michele rivela di avere avuto tre aborti spontanei.

L'attrice americana, 37 anni, ha annunciato a marzo di essere in attesa di una bambina con il marito Zandy Reich. I due, già genitori di Ever Leo 3, hanno però vissuto dei mesi terribili mentre provavano ad avere il loro secondo figlio.

A condividere il dolore provato per i bebè non nati è stata la star di «Glee» durante il podcast BDA Baby: «Non avevo mai avuto un aborto spontaneo prima. Quando è successo la prima volta, ero stranita. Quando è successo subito dopo un'altra volta, mi sono detta: "Aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va"».

Lea, ad un certo punto, voleva rinunciare all'idea di diventare nuovamente mamma ma dopo una nuova gravidanza, ha perso il terzo bebè che portava in grembo.

«Poco dopo ne ho avuto un altro. Stavo lavorando in quel periodo. È stato difficilissimo processare quello che mi stava succedendo, è stato molto doloroso».

Lea ha consultato il suo medico per capire cosa stesse succedendo al suo corpo e, poco dopo, le è stata diagnosticata l'endometriosi.

L'attrice si è sottoposta a un intervento chirurgico. «Ho preso non so quanti farmaci e poi mille iniezioni (prima di rimanere incinta)».

A marzo Lea ha annunciato di essere in dolce attesa su Instagram, su cui ha condiviso alcune foto del suo pancione. «Mamma, papà e Ever sono al settimo cielo».

Covermedia