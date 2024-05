Lena Headey

Cosa farebbe oggi Lena Headey se avesse vent'anni? Lo ha raccontato in una recente intervista con «People», durante la quale ha condiviso la saggezza che avrebbe voluto possedere qualche decennio fa.

«Mi lamentavo della mia altezza, della mia forza di carattere», ha ammesso Lena Headey alla rivista. «Ma se potessi tornare indietro, vorrei sussurrare all'orecchio della mia giovane sé di vent'anni fa: "Continua a lavorare silenziosamente sui tuoi punti di forza"».

Infatti, la 49enne ricorda di aver affrontato ostacoli all'inizio della sua carriera a causa della sua altezza: «Mi hanno sempre criticata per la mia statura».

«Ma cambiare atteggiamento avrebbe influenzato la mia carriera? Non lo so», ha continuato la star di «Ted Lasso».

«Avrei dovuto fregarmene»

«Penso che questo fosse il dilemma durante i miei vent'anni e anche un po' nei miei trent'anni, sentirsi a disagio per la mia altezza... avrei dovuto fregarmene».

Nell'intervista l'attrice spiega che oggi invece sua figlia di nove anni, Kitty, è la sua priorità assoluta: «Mi ha cambiato in meglio». «La descrivo sempre come il mio punto di forza, il mio porto sicuro. Vado e faccio cose, ma lei è il mio zero. Lei è la mia ancora».

