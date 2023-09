Leonardo DiCaprio

Tra un mese uscirà nelle sale cinematografiche il nuovo film diretto da Martin Scorsese: nel cast anche Robert de Niro.

Leonardo DiCaprio sbarcherà al cinema tra un mese circa nel film di Martin Scorsese «Killers of the Flower Moon», che racconta la strage di decine di membri Osage avvenuta negli anni Venti, assassinati in circostanze misteriose dopo il rinvenimento del petrolio nelle loro terre.

Gli Osage sono un popolo di nativi americani di lingua siouan residenti nella regione delle Grandi Pianure.

Leonardo DiCaprio ha voluto commentare lo script del film, come riporta la cover story che Vogue UK ha dedicato al kolossal.

«Si tratta di una parte completamente dimenticata della storia americana, una ferita aperta che continua a infettarsi. Hollywood ha una lunga storia e un passato controverso in merito alla rappresentazione sul grande schermo dei nativi americani. Dobbiamo fare di più.»

«Siamo consapevoli e stiamo arrivando a un momento molto importante in cui fare i conti col nostro passato. Più queste storie possono essere raccontate in modo veritiero, più efficace può essere il processo di guarigione», ha spiegato l’attore che reciterà accanto a Robert de Niro.

«Killers of the Flower Moon», tratto dal best seller di David Grann, è prodotto da Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way.

Il film uscirà nelle sale il 19 ottobre con 01 Distribution.

