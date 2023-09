L'ex compagno di squadra parla di Michael Schumacher

Michael Schumacher trionfa con la sua Ferrari a Hockenheim, in Germania, il 30 luglio 2006. EPA/ROLAND WEIHRAUCH KEYSTONE

Johnny Herbert ha guidato per due stagioni al fianco di Michael Schumacher per la Benetton. Il fatto che un amico di lunga data descriva le condizioni di Schumacher come un «caso senza speranza» rende Herbert «molto triste».

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Benoit ha parlato di Michael Schumacher in un'intervista.

Johnny Herbert, ex collega di Schumacher, trova la dichiarazione di Benoit «molto triste».

Herbert ha guidato al fianco di Schumacher alla Benetton per due stagioni.

Nell'intervista ha parlato anche di Ralf Schumacher. Mostra di più

Roger Benoit è una figura affermata nel panorama della Formula 1. Il giornalista sportivo ha lavorato per decenni per il «Blick» e annovera tra le sue conoscenze numerose leggende delle quattro ruote.

Benoit conosceva bene anche Michael Schumacher. In una nuova intervista, ha parlato anche di ciò che sa sulle sue attuali condizioni. «C'è solo una risposta a questa domanda ed è stata data da suo figlio Mick nel 2022 in una delle sue rare interviste: "Darei qualsiasi cosa per parlare con papà"», cita Benoit quando gli chiedono come sta Schumi. «Questa frase dice tutto su come è stato suo padre per oltre 3.500 giorni. Un caso senza speranza».

Johnny Herbert, che ha trascorso due stagioni con Schumacher alla scuderia Benetton, ha detto che la dichiarazione è «molto triste». Secondo Herbert è «terribile».

Ha poi aggiunto: «Non ci sono mai notizie. Quello che sappiamo è che non sentiamo mai notizie positive. Questo è l'orribile pensiero: che non sia ancora in grado di essere vicino al Michael che tutti ricordiamo».

Ralf Schumacher è diventato «più maturo»

Nell'intervista, Herbert parla anche del fratello di Michael Schumacher, Ralf. Anche lui è cambiato in seguito all'incidente del fratello. «Ralf ha dovuto fare molte cose per e con la famiglia, visto quello che è successo a Michael», dice l'ex pilota. Questo lo ha reso «più maturo»: «Non è più l'uomo che era in pista. È diventato una brava persona».

Ricordiamo che Michael Schumacher ha subito gravi lesioni alla testa in un incidente sugli sci nel 2013. Da allora, il pilota si sta sottoponendo a riabilitazione medica. Non si sa esattamente come stia.