L'ex compagno della principessa Stéphanie di Monaco, Jean-Yves Le Fur, è morto all'età di 59 anni. L'uomo d'affari era una personalità celebre in Francia.

Jean-Yves Le Fur é morto a 59 anni L'uomo d'affari francese Jean-Yves Le Fur è morto a Parigi nel weekend di Pasqua del 2024 all'età di 59 anni. Qui ad un evento nel novembre 2013 con la moglie Małgosia Bela, una modella polacca. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Negli anni '90, Jean-Yves Le Fur ha avuto una relazione con Stéphanie di Monaco per sette mesi. Immagine: imago images/Horst Galuschka Jean-Yves Le Fur (al centro) è un nome noto del jet set francese. Nel 2015 ha celebrato una festa con i suoi amici. Tra questi c'era anche il produttore musicale Mark Ronson. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Hai fretta? blue News riassume per te L'uomo d'affari francese Jean-Yves Le Fur è morto la domenica di Pasqua in un ospedale americano di Neuilly-sur-Seine all'età di 59 anni.

L'ex moglie, la regista e attrice Maïwenn, ha detto addio a Le Fur con un emozionante post sui social media il 2 aprile. Anche l'ex modella e cantante Carla Bruni, già Première Dame, lo ha ricordato pubblicamente.

Negli anni '90 Le Fur è stato fidanzato anche con Stéphanie di Monaco. Mostra di più

Il giorno di Pasqua, Le Fur è morto in un ospedale francese all'età di 59 anni. Il quotidiano transalpino «Le Monde» scrive che l'uomo d'affari è deceduto per un «malore» in un nosocomio di un sobborgo di Parigi. Non sono noti ulteriori dettagli.

Jean-Yves Le Fur era un uomo d'affari impegnato. Negli anni '90 è balzato agli onori della cronaca per la sua relazione con Stéphanie di Monaco.

La regista e attrice Maïwenn Le Besco ha detto addio a Jean-Yes Le Fur su Instagram il 2 aprile con un post straziante. Maïwenn e Le Fur sono stati sposati dal 2002 al 2004.

«Siamo tutti devastati»

Maïwenn scrive sui social media: «Jean-Yves Le Fur, l'amore della mia vita, il padre di mio figlio Diego, il patrigno di mia figlia Shanna, è morto domenica mattina tra le mie braccia e quelle di nostro figlio».

Si dice che anche Frédérick, il fratello maggiore, e Jaky, l'amico di sempre, fossero con lui. Maïwenn conclude il suo post così: «Siamo tutti devastati».

Carla Bruni: «Riposa in pace, amico mio».

Anche l'ex modella e cantante Carla Bruni, già Première Dame, ha commentato la morte di Le Fur sui social media.

Ha scritto: «Riposa in pace, amico mio. Faccio fatica a trovare le parole per dirti addio. Ma te ne sei andato come hai vissuto: troppo in fretta. Te ne sei andato anche con un pezzo della nostra giovinezza».

Jean-Yves Le Fur ha fondato le riviste femminili «DS» e «Numéro» alla fine degli anni Novanta. Nel 2013 è stato co-editore dell'iconica rivista maschile «Lui».

È stato anche direttore di un'agenzia di modelle e produttore di documentari televisivi su modelle famose. Nel 1995, il suo documentario su Claudia Schiffer è stato trasmesso su TF1.