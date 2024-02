Liam Gallagher

La band si è sciolta nel 2009 dopo un furente litigio tra Noel e Liam nel backstage di un concerto a Parigi.

Liam Gallagher vuole fortemente tornare sul palco con il fratello Noel e riformare gli Oasis. L’amata band britannica si è sciolta a seguito di un litigio nel backstage di un concerto a Parigi nel 2009 e da allora i due fratelli non si parlano più, se non attraverso botta e risposta avvelenati sui social.

In un’intervista per il The Times dello scorso anno, Noel, 56 anni, aveva detto di aspettare una chiamata da Liam, 51, a proposito della reunion. Di contro Liam crede che sia Noel a dover fare il primo passo, poiché è stato lui a sciogliere la band.

«Lui sa che io non lo chiamerò mai», ha dichiarato al The Sunday Times. «È lui quello che ha deciso di separarsi, quindi lui deve fare quella telefonata. Se non lo farà, non torneremo insieme».

«Pronto a sotterrare l’ascia da guerra se...»

Pur conoscendo il carattere orgoglioso del fratello, Liam è ottimista: «A essere sincero, credo che succederà. Ora le cose sono cambiate nella sua vita privata (Noel si è separato dalla moglie Sara; ndr), e immagino che si stia guardando indietro, stavolta non con rabbia, e si dica: «Sai cosa? Sono stato veramente cattivo con il mio fratellino. È arrivato il momento che gli mandi una scatola di cioccolatini»».

Se la chiamata arriverà, allora Liam – che al momento sta lavorando a un album con l’ex chitarrista degli Stone Roses, John Squire -, sarà pronto a sotterrare l’ascia da guerra.

«Amo mio fratello, amo la mia famiglia e tutto quello che abbiamo fatto con gli Oasis. Non era necessario separarsi», ha spiegato. «Può capitare che qualcuno sia più suscettibile in tour. Magari qualcuno beve un po’ troppo, ma non è stato quello il motivo della separazione».

«Io non provo rancore, e se gli Oasis dovessero tornare insieme, sarebbe fantastico. Io canterei 15 canzoni e lui canterebbe il resto».

L’album di Liam con John uscirà il 1° marzo.

