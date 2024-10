Liam Neeson

A 72 anni l'attore Liam Neeson non si cimenterà più in film d'azione e in pericolose scene, come avvenuto nella saga «Taken - Io vi troverò».

Covermedia

Liam Neeson dice addio ai film d'azione.

L'attore irlandese, la cui gloriosa carriera è iniziata nel 1978, ha preso parte a film e importanti franchise come «Star Wars» e nella trilogia «Batman» di Christopher Nolan. Ha vestito anche i panni di Bryan Mills nella saga adrenalinica «Taken - Io vi troverò», composta in totale da tre film rilasciati tra il 2008 e il 2014.

A 72 anni la star del cinema ha scelto di decelerare e di chiudere la sua carriera nel genere action.

A «People» ha confessato: «Ho 72 anni, a un certo punto bisogna pure smettere. Non si può prendere il pubblico in giro. Non voglio che sia Mark Vanselow (stuntman con cui ha spesso collaborato, ndr) a combattere nelle mie scene di combattimento».

Prima dell'addio al genere, fissato al 2025, Liam potrebbe prendere parte ad altri due film. «Forse per la fine del prossimo anno. E poi basta».

Non si è quasi mai servito di controfigure e ha girato in prima persona le scene più pericolose in «Taken» del 2008.

In una precedente intervista, l'attore ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato il grande successo della saga cinematografica, che ha incassato al box office 929 milioni di dollari.

«Non avevo mai pensato: «Oh voglio fare i film d'azione». Non era tra i miei desideri. Poi l'ho letto e ho pensato solo: "Sarebbe fantastico, uscire con gli stuntman ogni giorno e picchiare i ragazzi". Pensavo che sarebbe stato straight-to-video, e non è stato un problema».

