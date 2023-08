Liam Payne

L’artista 30enne è stato costretto a cancellare tutte le tappe dei suoi concerti in Sud America.

Problemi di salute per Liam Payne, l’ex componente degli One Direction.

Il cantante ha annunciato di avere problemi di salute in un video su Instagram: «È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America».

Payne ha spiegato di essere stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana «per una grave infezione ai reni, una cosa che non augurerei a nessuno, e il medico mi ha ordinato di riposare e recuperare».

«Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto», ha detto chiarendo che tutti i fan saranno rimborsati.

Il tour di Liam prevedeva concerti in Perù, Cile, Brasile, Argentina, Messico e Colombia.

«Stiamo lavorando per riprogrammare il tour il prima possibile. Grazie come sempre per l'amore e il sostegno, non vedo l'ora di vedervi presto», ha concluso Payne che a inizio anno aveva ammesso di aver frequentato per un periodo un rehab negli Stati Uniti per prendersi cura della sua salute mentale.

