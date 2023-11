Linda Evangelista

La celebre supermodella si è sbottonata sulla sua vita sentimentale nell’intervista rilasciata al «Sunday Times».

Gli uomini per Linda Evangelista non sono una priorità: anzi, la celebre supermodella dice basta al sesso con nuovi potenziali partner.

«Non ho più voglia di condividere il mio letto con nessuno e non desidero sentire respirare un'altra persona accanto a me. Non provo più interesse nel cercare nuove relazioni o nell'imbattermi in un nuovo amore, poiché ora non è una priorità nella mia vita», ha rivelato Linda nell’intervista rilasciata al «Sunday Times».

S'è isolata per cinque anni

Questo cambio di prospettiva è stato influenzato dall'esperienza dolorosa che ha vissuto dopo aver subito un intervento di riduzione del grasso chiamato «Cool-Sculpting» nel 2016.

L’operazione ha avuto effetti devastanti sulla sua autostima e sulla sua immagine corporea, tanto da costringerla a ritirarsi dalla vita pubblica e a vivere in isolamento per cinque anni. Le conseguenze debilitanti l'hanno profondamente segnata, portandola a riconsiderare il suo approccio alle relazioni romantiche.

Nonostante l'isolamento autoimposto, il 2022 ha segnato una svolta per la supermodella, che ha deciso di tornare sotto i riflettori. Ha concluso la sfilata di Fendi alla New York Fashion Week e ha partecipato alla docuserie «The Supermodels» di Apple TV, dimostrando la sua resilienza e la sua determinazione nel rimettersi in gioco.

Una vita amorosa molti movimentata

Prima di dire basta agli uomini, Linda Evangelista ha avuto una vita sentimentale movimentata. Dopo il matrimonio nel 1987 con Gérald Marie, ex capo dell’ufficio parigino di Elite Model Management, e il successivo divorzio nel 1993, la modella ha intrattenuto una relazione con l'attore Kyle MacLachlan per sei anni.

Nel 1999, ha vissuto una tragedia personale quando, rimasta incinta del giocatore di calcio francese Fabien Barthez, ha perso il bambino al sesto mese di gravidanza.

Nel 2006, dalla relazione con l'imprenditore francese Francois-Henry Pinault, è nato il suo primo e unico figlio, Augustin James. Solo nel 2011 però, la top model ha rivelato pubblicamente l'identità del padre del bambino, che fino a quel momento era rimasta sconosciuta al pubblico.

Covermedia