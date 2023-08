Lindsay Lohan

L'attrice di Mean Girls ha dato il benvenuto al suo primogenito, un maschietto di nome Luai, con il marito Bader Shammas all'inizio di luglio.

Lindsay Lohan ha aggiornato i suoi fan sulla vita da neomamma.

L'attrice newyorkese ha scelto Instagram per parlare del piccolo Luai, nato ad inizio luglio, avuto dal marito Bader Shammas.

«Sono così orgogliosa di ciò che questo corpo è stato in grado di realizzare durante questi mesi di gravidanza e ora di recupero. Avere un bambino è la gioia più grande del mondo!», ha scritto accanto al selfie che la ritrae al naturale con indosso l’intimo per neo-mamme Frida Mom, fasciata in un pantaloncino grigio abbinato ad un top color salvia che mette in mostra il suo fisico burroso.

«Il mio outfit del giorno ultimamente è la mia biancheria intima post-partum di @fridamom. Perché non sono una mamma normale, sono una mamma postpartum. #fridamompartner», ha aggiunto, facendo riferimento alla famosa citazione di «Mean Girls»: «Non sono una mamma normale, sono una mamma figa».

Il rappresentante della 37enne ha annunciato l'arrivo di Luai – un nome arabo che significa scudo o protettore – in una dichiarazione a People.

«Lindsay Lohan e il suo marito finanziere, Bader Shammas, hanno dato il benvenuto a un bellissimo e sano figlio di nome Luai. La famiglia è al settimo cielo e innamorata», recitava lo statement.

Luai è nato a Dubai, dove Lindsay vive da quando vi si è trasferita nel 2014 alla ricerca di una vita lontana dai riflettori.

I neo genitori hanno annunciato il loro fidanzamento nel novembre 2021. Nel luglio 2022 è stato confermato l'avvenuto matrimonio.

