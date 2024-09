Mike Shinoda, a sinistra, ed Emily Armstrong dei Linkin Park si esibiscono giovedì 5 settembre 2024 a Los Angeles. Giovedì scorso è stato annunciato che Emily Armstrong dei Dead Sara si unirà alla band come nuova co-cantante e che il cantautore/produttore Colin Brittain si unirà alla batteria. I Linkin Park pubblicheranno l'album «From Zero» il 15 novembre, segnando il loro primo nuovo disco dalla morte dell'ex frontman Chester Bennington nel 2017. KEYSTONE

A Jaime Bennington, il figlio del defunto rocker, non è andata giù la scelta di Shinoda di riformare la band, con l'ingresso della nuova frontman Emily Armstrong.

Il figlio di Chester Bennington attacca duramente Mike Shinoda dopo la sua decisione di riunire i Linkin Park.

La scorsa settimana, Shinoda ha annunciato la nuova formazione della band con l'ingresso di Emily Armstrong, nuova vocalist del gruppo a sette anni dalla morte di Bennington, suicidatosi nel luglio 2017 all'età di 41 anni.

Accuse piuttosto pesanti

Il figlio del leggendario rocker ha espresso tutta la propria disapprovazione in una storia su Instagram: «Ehi Mike! La gente non fatica ad accettare l'idea che i Linkin Park si reinventino. Fatica ad accettare il fatto che tu abbia ingaggiato la tua vecchia amica Emily Armstrong per rimpiazzare Chester pur conoscendo la storia di Emily nella chiesa e il suo appoggio a Danny Masterson».

Jaimie si riferisce alla vicinanza di Armstrong a Scientology e al suo iniziale supporto a Danny Masterson, poi condannato per violenza sessuale.

Tuttavia, in una recente dichiarazione online, la cantante ha affermato di aver tagliato i ponti con l'attore di «That '70s Show» dopo la sentenza del settembre 2023, con la quale è stato condannato a 30 anni di carcere.

Jaimie ha inoltre accusato Shinoda di aver «cancellato la vita e il lascito di mio padre» proprio durante «il mese mondiale per la prevenzione del suicidio» rifiutandosi di «riconoscere l'impatto che avrà l'ingaggio di una come Emily senza rilasciare una dichiarazione chiarificatrice sulle tante vittime che costituiscono la vostra fan base».

«Credevamo saresti stato una persona migliore»

In un altro commento, Jamie, 28 anni, ha attaccato Shinoda per aver «tradito la fiducia accordatagli per decenni dai fan e da esseri umani che lo hanno sostenuto, me compreso».

«Credevamo saresti stato una persona migliore. Che saresti stato il cambiamento. Perché ci avevi promesso che questa era la tua intenzione. Ora sei solo vecchio e stonato», ha chiosato.

Il primo concerto dei Linkin Park con Armstrong è in programma a Los Angeles mercoledì sera. Il nuovo album della band, «From Zero», uscirà il 15 novembre.

Jaime Bennington

