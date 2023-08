Lizzo

Un uragano sta per abbattersi su Lizzo. La cantante è stata denunciata da alcune sue ex ballerine per molestie sessuali, body shaming e per aver creato un ambiente di lavoro ostile.

La denuncia – ottenuta da People tramite lo studio legale delle presunte vittime -, è stata depositata martedì presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles ai danni della 35enne, della sua compagnia di produzione Big Grrrl Big Touring e della «capitana» del suo corpo di ballo Shirlene Quigley.

Le ballerine, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, che hanno lavorato per Lizzo nel 2021, sarebbero state vittime di abusi sessuali, discriminazioni religiose e razziali, aggressione e sequestro di persona.

Una di loro sarebbe stata costretta da Lizzo, Melissa Jefferson all’anagrafe, a toccare una stripper nuda in un club di Amsterdam, nonostante il suo rifiuto.

Lizzo, che si è sempre fatta portatrice di messaggi di body positivity, avrebbe esercitato body shaming nei confronti di una delle ballerine. Rimproverata duramente da Lizzo, la ballerina sarebbe poi stata licenziata per aver saltato un meeting per questioni di salute.

Shirlene Quigley è stata inoltre accusata di commenti sessuali inappropriati, relativi a masturbazione e fantasie sessuali. La donna avrebbe infine provato a convertire le querelanti nel suo credo religioso.

Davis e Williams avevano iniziato a lavorare per Lizzo dopo aver partecipato al reality show Amazon «Watch Out for the Big Grrrls». Entrambe sono state licenziate in tronco.

Rodriguez invece era stata scelta dopo essersi esibita nel video di Lizzo «Rumors», licenziandosi all’inizio di quest’anno.

Covermedia