Il mitico yacht di lusso Cujo, sul quale la principessa Diana trascorse l'ultima estate prima della sua morte nel 1997, è colato a picco sul fondale marino al largo della costa francese, a 2.500 metri di profondità.

Il famoso super yacht su cui la principessa Diana trascorse l'ultima estate prima della sua morte insieme al compagno Dodi Al-Fayed è affondato al largo delle coste della Francia meridionale.

Lo ha annunciato la gendarmeria francese sui social media.

Tutti i passeggeri dello yacht hanno potuto essere salvati dopo una richiesta di soccorso.

Dalle immagini scattate dalla guardia costiera francese si vede che dell'ex super yacht Cujo rimane ben poco.

All'inizio era ancora visibile l'intero ponte sole dell'imbarcazione. Poco dopo, solo la prua sporgeva ancora dal Mar Mediterraneo, mentre singoli pezzi di arredamento galleggiavano nell'acqua. Infine lo yacht da un milione di dollari è finito sul fondale marino, a circa 2.500 metri di profondità.

Per gli appassionati di nautica, queste sono le tristi immagini che la guardia costiera francese ha pubblicato sui social media dopo l'affondamento della famosa nave.

Il «Cujo» si è rovesciato il 29 luglio dopo una collisione con un oggetto non identificato al largo di Beaulieu-sur-Mer, sulla Costa Azzurra.

Nessuno è rimasto ferito

Per fortuna tutti i sette passeggeri sono stati salvati. Il capitano aveva chiesto aiuto alla gendarmeria francese fin dall'inizio. «Le scialuppe sono state inviate da Antibes e, dopo essersi assicurati che tutti fossero al sicuro, i gendarmi hanno notato una significativa falla all'altezza dello scafo di prua a dritta. Il proprietario aveva attivato le pompe e mantenuto i motori in funzione, ma questo non ha potuto evitare che la barca affondasse», ha detto un ufficiale della guardia costiera.

Ora il «Cujo» giace a 2.500 metri di profondità. Si tratta della nave di lusso su cui la principessa Diana trascorse le ultime vacanze estive nel 1997 con il suo compagno di vita Dodi Al-Fayed, poco prima della sua morte accidentale.

Diana mentre prende il sole sul «Cujo» prima della morte

Le immagini delle vacanze di Lady D. sullo yacht Cujo fecero il giro del mondo nell'estate del 1997.

L'allora compagno, l'imprenditore Dodi Al-Fayed, invitò la principessa a rilassarsi sulla sua barca. Prima che Diana salisse a bordo, Al-Fayed fece abbellire il suo yacht per un milione di sterline. Fu la sua ultima vacanza.

La notte del 31 agosto 1997, lo ricordiamo, l'auto su cui i due viaggiavano si schiantò a velocità elevata contro un pilastro del tunnel automobilistico sotto Place de l'Alma a Parigi.