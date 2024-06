L'Ordine reale svedese conferito ai membri degli Abba

Il re di Svezia Carl XVI Gustaf ha conferito ai membri del leggendario gruppo Abba l'Ordine Reale di Vasa. È la prima volta in cinquant'anni che questo avviene in Scandinavia.

La coppia reale svedese (a sinistra) ha consegnato il prestigioso riconoscimento a Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog e Benny Andersson, i quattro membri degli Abba. ATS

Nel corso di una cerimonia al Palazzo Reale di Stoccolma, il sovrano ha consegnato il premio a Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Reuss e Björn Ulvaeus, insolitamente riuniti per l'occasione.

Conosciuti per i loro successi mondiali «Mamma Mia» (1975), «Dancing Queen» (1976) e «The Winner Takes It All» (1980), i quattro cantanti sono stati premiati per «i loro eccezionali risultati nella musica svedese e internazionale».

Nel 1975, la Svezia decise di non assegnare più questo riconoscimento ai propri cittadini, considerandolo troppo anacronistico. Gli stranieri non erano inclusi. Il Parlamento ha ripristinato l'ordine nel 2022.

Nel pantheon della musica svedese

Con il loro stile unico e le loro melodie orecchiabili, i quattro membri degli ABBA hanno incarnato gli anni della discoteca fino al loro scioglimento nel 1982.

La loro prolifica produzione, con otto album pubblicati in otto anni, e la loro accessibilità - aprivano le porte della loro camera da letto ai giornalisti - conferiscono loro un posto speciale nel pantheon della musica svedese.

Quest'anno ricorre anche il 50° anniversario della vittoria degli ABBA all'Eurovision Song Contest del 1974 con «Waterloo», che aprì la strada al successo internazionale del gruppo.

L'Ordine Reale di Vasa fu creato il 29 maggio 1772 dal re Gustavo III di Svezia per premiare le persone che avevano reso servizi significativi allo Stato e alla società, in particolare nei settori dell'agricoltura, del commercio, della metallurgia e delle arti.

Durante la cerimonia sono stati premiati tredici svedesi, tra cui due vincitori del Premio Nobel: il genetista Svante Pääbo e la fisica franco-svedese Anne L'Huillier.

