Loredana Bertè

Un malore improvviso ha costretto la performer 73enne a rinviare lo spettacolo teatrale previsto al Teatro Brancaccio di Roma.

Sono ancora top secret le condizioni di salute di Loredana Bertè dopo il malore improvviso di ieri che l'ha costretta a rinviare lo spettacolo teatrale previsto al Teatro Brancaccio di Roma, tappa cruciale del suo Manifesto Tour, che segue l'applaudita performance a Milano.

L'imprevisto è stato comunicato tramite i canali ufficiali della Bertè, dove il suo staff ha esposto la situazione con trasparenza.

«Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve».

Una decisione difficile

La decisione di annullare la data, già sold out e con circa 1.600 persone in attesa, non è stata presa alla leggera, soprattutto considerando che la serata era il recupero di un concerto precedentemente mancato il 19 aprile dell'anno scorso.

Bertè, all'età di 73 anni, è appena uscita da un Festival di Sanremo di successo, dove ha ricevuto il premio della Critica intitolato a Mia Martini, sua sorella, con il brano «Pazza», celebrato come un inno alla libertà dai pregiudizi e dalle ipocrisie.

La canzone è parte del suo album «Ribelle», compendio della sua carriera attraverso 57 brani che spaziano dai successi ai duetti.

Il tour non si ferma

La Bertè ha assicurato ai suoi fan che i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data dello spettacolo. Per chi non potesse partecipare, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso entro il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Questo incidente non ha fermato la tournée della cantante, che continuerà a onorare il suo impegno con il pubblico nelle date successive del Manifesto Tour Teatrale 2024.

Tra le tappe ancora previste, ci sono città come Varese, Torino, Brescia, Trieste, Cremona, Bari, Parma, e persino un'apparizione a Portorose, in Slovenia.

Covermedia