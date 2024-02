Lorella Cuccarini

La relazione con Silvio Testi è cominciata 32 anni fa: «Quando ho incontrato Silvio eravamo tutti e due fidanzati con altre persone».

Lorella Cuccarini, ospite a Verissimo, ha condiviso riflessioni intime e momenti salienti della sua vita e carriera, offrendo uno sguardo approfondito sul suo percorso personale e professionale.

La sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è stata un momento di grande rilievo, che lei descrive con entusiasmo. «È stato bello ed è stato molto più di quello che potessi immaginare».

La Cuccarini ha espresso la sua gratitudine verso Maria De Filippi per averle offerto una nuova opportunità attraverso il programma «Amici», consentendole di presentarsi al pubblico in una luce diversa. «Devo ringraziare Maria De Filippi perché mi ha dato la possibilità di ricominciare da Amici raccontandomi in maniera diversa».

Rievocando l'emozione provata sul palco dell'Ariston, Lorella ha condiviso un ricordo personale evocato da Amadeus riguardo alla sua infanzia e il legame speciale con sua madre.

«Amadeus mi ha ricordato una cosa bellissima di quando ero piccola, la mia bambola che mi portavo dietro era sempre vestita come me... Purtroppo non ho tenuto quei vestiti perché di certe cose ti accorgi solo quando le persone vanno via, però l'affetto di mia madre Maria è indelebile in me».

Con Testi una vita insieme da 32 anni

Sul fronte familiare, Lorella parla dei suoi figli e della complicità che li lega, nonché del profondo legame con suo marito Silvio Capitta Testi, meglio conosciuto come Silvio Testi, con il quale condivide una vita insieme da 32 anni.

«Io me li bacio tantissimo, mi piace quando ci mettiamo sul divano la sera a vedere la tv... Quest'anno io e Silvio siamo 32 anni che stiamo insieme è una cosa bellissima, ma l'ho sempre desiderato».

La loro relazione, nata da una stima professionale per poi evolvere in amore, è stata costruita su solide fondamenta. «Quando ho incontrato Silvio lui era già produttore del primo Fantastico (1985-1986) ed eravamo tutti e due fidanzati con altre persone poi ci siamo ritrovati dopo qualche anno ed eravamo tutti e due liberi ed è nata prima una grandissima stima professionale e poi l'amore».

Lorella riflette anche sulle sfide incontrate nel corso degli anni, sottolineando l'importanza di superare insieme i momenti difficili. «In 32 anni i momenti complicati ci sono sempre, bisogna fare i conti con dolori, morti, malattie e problemi però li abbiamo superati insieme».

Covermedia