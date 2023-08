Lorena Bianchetti

La conduttrice fa il bis con la trasmissione in onda su Rai2 dal 30 settembre.

Lorena Bianchetti torna in tv con il programma «Mi presento ai tuoi».

Un format inedito, dopo il successo riscosso dalla conduttrice con la popolare trasmissione religiosa di Rai1 «A Sua immagine», che ha recentemente ospitato Papa Francesco.

«Sarà un programma completamente nuovo, andrà in onda il sabato dopo il Tg2, avrà anche un linguaggio nuovo e riserverà molti colpi di scena», anticipa la conduttrice romana come riporta l’Ansa parlando del dating show.

«Lo scopo che ci prefiggiamo è soprattutto quello di mettere in contatto figli e genitori, raccontando questo dialogo con il sorriso. Stiamo lavorando e definendo le puntate che credo saranno una quindicina», continua Lorena che non ricalcherà le orme dei programmi di Maria De Filippi.

«Uniremo l'intrattenimento ai contenuti. La parte sentimentale sarà uno spunto».

Il casting attivato il mese scorso per reclutare i protagonisti si rivolge ai genitori: «Hai un figlio/a dai 18 ai 45 anni che non ha ancora trovato l'anima gemella? Pensi di conoscere il tipo di persona che potrebbe renderlo/a felice? È in arrivo il programma che fa al caso tuo».

Covermedia