Lorenzo Tano

Il 27enne gareggerà davanti ai giudici dello show di Milly Carlucci, ma sul futuro in televisione glissa: «È da vedere, ragiono passo per passo, vediamo come va».

Il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, 27 anni, sarà la guest star dell’edizione del talent di Milly Carlucci in partenza il 21 ottobre su Rai1, «Ballando con le Stelle».

Una scelta veicolata anche dalla influente famiglia.

«Eh penso di sì (di essere stato scelto perché sono il figlio di Rocco Siffredi, ndr). La gente non mi conosce e se mi conoscono è perché sono suo figlio. Rappresento una scommessa, ma più che altro la domanda è da fare agli autori che mi hanno scelto», spiega Lorenzo intervistato dal Corriere della Sera.

«Il ballo? Un'esperienza totalmente nuova»

«Non ci ho pensato moltissimo, forse una decina di secondi. Sono super impegnato perché gestisco la casa di produzione di papà, però mi sono organizzato anche nel caso dovessi stare via per tre mesi», continua il ragazzo.

«È un’esperienza totalmente nuova per me il ballo. A un altro programma avrei detto «no grazie», ma ballare è una cosa opposta alla mia personalità, quindi una sfida con me stesso. Senza contare che ad aprile mi sono lasciato con la mia ragazza dopo dodici anni e lei mi chiedeva sempre di portarla a ballare.»

«È la sola cosa che non ho mai fatto proprio perché mi fa quasi paura. Quindi ora ci voglio provare, mi ci butto».

E il mondo dell'hard?

Parlando del celebre papà, e del mondo dell’hard, Lorenzo ha le idee chiare.

«Crescendoci dentro fin da piccolo per me è sempre stato tutto molto naturale. Certo, la prima volta sul set sciocca un po’ tutti ma basta arrivare alla fine della giornata perché tutto si normalizzi completamente. Vivendo in Ungheria, poi, tante domande mi sono state risparmiate. Con i social hanno iniziato a scrivermi: quanto è figo tuo padre, è un mito, un eroe».

Covermedia