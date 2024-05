Loretta Goggi

A Carlo Conti il duro compito di sostituire la storica giurata, presente sin dalla prima puntata dello show di Rai 1.

Covermedia

Loretta Goggi non figurerà nella prossima edizione di «Tale e Quale Show».

La storica giurata lascia il programma condotto da Carlo Conti dopo tredici edizioni di fila.

La cantante ha scelto infatti di dedicarsi a tempo pieno al suo piccolo pronipote, nato da Costanza, figlia della sorella Daniela, come da lei rivelato in un lungo post su Facebook. «(...) Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita: la mia vita. Non mi sarei mai persa di vista! E così ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava».

«E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po', farlo un'ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di «Tale e Quale Show» (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione».

Loretta è stata in giuria sin dalla prima puntata del programma, in onda dal 2012. A Carlo Conti, neo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, il difficile compito di trovare una sostituta.

