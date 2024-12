Julia Roberts

L'attrice Premio Oscar è la protagonista del nuovo thriller firmato dal regista italiano.

Covermedia Covermedia

Julia Roberts ha fornito la sua «migliore performance» nel nuovo thriller «After the Hunt», parola del regista Luca Guadagnino.

Nel nuovo film, l'attrice Premio Oscar interpreta una professoressa universitaria costretta a confrontarsi con alcuni segreti del suo passato dopo che uno dei suoi colleghi si trova ad affrontare una grave accusa.

Riflettendo sulle riprese durante il podcast «WTF with Marc Maron», il regista italiano ha elogiato la star di Hollywood per la sua interpretazione nel film. «Sono un fan di Julia Roberts da sempre. Sono un suo grande fan. È una grande star del cinema. Lei ha qualcosa che non tutti hanno», ha dichiarato Guadagnino. «Lavorare con Julia è stata una grande gioia della mia vita. Vedrete. La sua performance è... non voglio essere presuntuoso ma sento che sia stata la sua migliore performance».

Il film non tocca tematiche come sessualità, amore o desiderio, solitamente presenti nelle pellicole del regista di «Chiamami col tuo nome».

«Non voglio dire troppo ma posso dirvi che questo film vi sorprenderà. Riguarda ciò che accade nei media o nel mondo accademico tra i giovani e gli anziani e l'idea del consenso. Posso dirvi che il film è molto provocatorio, ma non in modo banale, in modo molto articolato».

«Parla di conflitto e, in un certo senso, è un film molto attuale per la situazione che stiamo vivendo, in termini di divisione nella società e delle posizioni estreme che possiamo avere nei confronti di un'opinione. Non vedo l'ora che il mondo lo veda».

«After the Hunt», il cui cast è completato da Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny e Ayo Edebiri, è in fase di post-produzione. Le riprese sono terminate ad agosto e non è ancora stata stabilita una data d'uscita nelle sale.