Luciana Littizzetto

La comica torinese ha parlato del rapporto che da anni la lega alla conduttrice Mediaset.

In attesa di sbarcare a «Tu si que vales», dove sarà una delle giurate della prossima edizione, l’attrice ha rivelato com’è la vedova di Maurizio Costanzo lontana dalla tv.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Luciana Littizzetto ha parlato del suo legame con Maria De Filippi, svelando retroscena e curiosità.

«Abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Devo dire la verità, Maria è sempre lei che incoraggia me. La parola più frequente che mi dice per spronarmi è «cretina». Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: «Cretina!». Questo è il suo modo di sdrammatizzare e spronarmi», ha spiegato Lucianina.

«Lei è una persona da maneggiare con cura, perché c’è la donna forte, l’imprenditrice che fa girare una grande macchina con centinaia di lavoratori, e poi c’è anche la donna che non si rivela facilmente, che ha pudore dei suoi sentimenti, che ha delle timidezze. Tutti noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura».

La Littizzetto ha poi confessato di aver fatto un dono molto particolare alla De Filippi: «Volevo farle un regalo simbolico e le ho comprato una biosfera che contiene un ecosistema marino autonomo con la gorgonia e dei micro gamberetti.»

«Ho pensato che anche noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura. Glielo avevo dato per il camerino ma lo ha portato a casa. Buon segno».

Covermedia