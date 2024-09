Ludovica Valli

Fiocco rosa per l'ex tronista di «Uomini e Donne», oggi influencer affermata.

Covermedia

È nata la terza figlia di Ludovica Valli. L'ex tronista ha dato alla luce la sua terzogenita Lola, dopo Anastasia, 3 anni, e Otto Edoardo, 1, avuti dall'amore con l'imprenditore Gianmaria Di Gregorio.

L'influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di scatti in bianco e in nero che immortalano i primi momenti insieme alla sua piccola Lola. Tra questi anche il disegno su una tela che riporta il nome, la data di nascita della neonata. «Che fantastica storia è la vita? La ragione della nostra esistenza», ha scritto sui social.

Durante la gravidanza aveva rivelato: «Sapete cos'è la cosa che mi emoziona di più di tutto questo? Che Anastasia erano mesi che così dal nulla ci chiedeva un altro bimbo. Precisamente una sorellina, come dice lei. Questo mi emoziona davvero tanto. Ricorderò per sempre i suoi occhi la prima volta che gliel'abbiamo detto. Ricorderò per sempre le sue parole e il suo bacio sulla pancia».

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio sono una coppia dal 2019, ma non sono ancora convolati a nozze.

