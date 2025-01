Luisa Ranieri: «Mangio bene e non prendo il sole da 20 anni»

Luisa Ranieri rivela i suoi segreti. Covermedia

L'attrice parla di salute, bellezza e alimentazione: «Faccio ordinaria manutenzione».

L'attrice è una delle donne più affascinanti del cinema italiano e a 51 anni è in forma smagliante, merito soprattutto di uno stile di vita sano, che non prevede l'esposizione al sole.

«Sono una che mangia bene, che non prende sole da 20 anni, che si allena con costanza», ha dichiarato a Il Corriere della Sera.

«Il mio timore di invecchiare, come credo quello di tutte le donne, è legato al fatto che viviamo in una società schizofrenica. Se ti scoprono una ruga sul volto ti attaccano alla giugulare... d'altra parte se non te ne vedono ti attaccano lo stesso alla giugulare: «Chissà che cosa hai fatto per non avere rughe!"».

Luisa da molti anni segue un'alimentazione funzionale, che si basa sul consumo di determinati alimenti come strategia preventiva e curativa per migliorare lo stato di salute. «Sono una persona che ha sempre prestato grande attenzione all'alimentazione, faccio alimentazione funzionale da molti anni. Il mio obiettivo però non è evitare l'invecchiamento, ma lo star bene, la salute».

«Penso che mangiare bene sia una delle prime cose da fare per la prevenzione delle malattie in generale. Ma gli anni me li porto con tranquillità: faccio ordinaria manutenzione di pelle senza essere «invasiva"sul viso. Se mi trovo una ruga non è una cosa che me fa impazzì. La tollero», ha ammesso.