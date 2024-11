Jim Carrey

La donna si è spenta a 68 anni.

Covermedia

Jim Carrey piange la scomparsa della sorella maggiore Rita. A confermare il triste evento è stato il marito della donna, Alex, con un comunicato su Facebook: «È con il cuore pesante e con profonda tristezza che, circondata dalla sua famiglia e dai suoi amici, Rita è mancata serenamente e silenziosamente il 14 novembre 2024».

La coppia, unita da 16 anni, si era sposata a luglio. «Rita era la mia migliore amica, il mio amore, la mia bellissima moglie», ha aggiunto. «Rita aveva un'anima gentile ed era sempre pronta ad aiutare gli altri, anche gli sconosciuti. Addio mio amata, addio amica mia, fino a quando ci rivedremo. Hai avuto una vita veramente bella».

Oltre a Rita, Jim ha altri due fratelli: l'attore John Carrey e Patricia Carrey.

Rita cantava in un gruppo chiamato The Rita Carrey Band. Lavorava inoltre come conduttrice dello show radiofonico The Peet & Reet.

Come riporta TMZ, Brian Salmon, co-conduttore del programma, le ha reso omaggio definendola una «persona straordinaria». Ha raccontato che Rita raramente si vantava dei suoi contatti a Hollywood, ma spesso metteva all'asta oggetti dei film di Jim e donava il ricavato in beneficenza.

Ignota la causa della morte. Rita aveva 68 anni.

Covermedia