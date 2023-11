Maneskin

Impegnati in un tour che li ha portati in giro per il mondo, e con due prestigiosi premi agli European Music Awards freschi di consegna, i Måneskin celebrano il successo di una nuova edizione del loro album «Rush!», intitolata: «Rush! (Are U Coming?)».

Pubblicato in gennaio, «Rush!» ha subito una profonda rivisitazione in vista delle festività natalizie, con l'aggiunta di cinque brani inediti in inglese: «Valentine», «Off My Face», «The Driver», «Trastevere», e il primo singolo estratto: «Honey (Are U Coming?)».

«Valentine» è una ballad rock provocatoria, dove la voce di Damiano si intreccia con la chitarra di Thomas. Una traccia che cattura l'essenza della band e dimostra la loro abilità nell'esplorare una varietà di generi musicali.

«Trastevere,» invece, è un omaggio al quartiere romano in cui la band è cresciuta, un brano crudo e personale che offre un'ulteriore dimensione alla loro musica.

«Off My Face» è un mix che incarna il suono unico dei Måneskin, con un ritmo coinvolgente e un potente riff di chitarra. Il testo affronta il tema dell'amore tossico, esplorando come un sentimento puro possa trasformarsi in una dipendenza. «The Driver» è invece una canzone sull'innamoramento, una colonna sonora di una storia d'amore che cattura il momento in cui ci si rende conto di essere perdutamente innamorati, perdendo il controllo.

Mentre l'ultimo singolo, «Honey (Are U Coming?)», è un brano carico di energia dove i riff delle chitarre elettriche e la sezione ritmica si fondono con un ritornello accattivante.

Per celebrare l'uscita del disco, è stato rilasciato un nuovo videoclip per la canzone «Valentine», il primo di una serie di video ufficiali delle nuove canzoni che verranno pubblicati sul canale YouTube della band.

«Rush!» ha debuttato al primo posto in classifica in 15 Paesi e ha conquistato le prime 5 posizioni in altre 20 nazioni. Con oltre 1,4 miliardi di streaming globali, il disco ha recentemente superato il miliardo di stream solo su Spotify, contribuendo così ai 9,2 miliardi di stream totali della band.

Covermedia