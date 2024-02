Madonna

Durante il concerto di sabato a Sacramento è stata proiettata l’immagine del cantautore statunitense, la famiglia risponde: «Non gli è mai stata diagnosticata l’AIDS».

Madonna si è vista costretta a rimuovere dal palcoscenico del suo «The Celebration Tour» l’immagine di Luther Vandross.

Durante la sua tournée, la Regina del Pop sta offrendo un tributo a celebrità scomparse a causa dell’AIDS, proiettando i loro volti sulle note della hit del 1986 «Live To Tell». Tra di loro il fotografo Herb Ritts, Freddie Mercury e l’artista Keith Haring.

In occasione del recente show di Sacramento, è apparsa l’immagine di Vandross, che ha provocato una reazione da parte dei suoi eredi. «Luther Vandross è morto nel 2005 a causa di complicanze legate a un ictus che lo aveva colpito due anni prima», ha dichiarato un portavoce della famiglia al Page Six.

«Pur apprezzando il gesto di Madonna, è nostro dovere dire che a Luther non è mai stata diagnosticata l’AIDS o il virus dell’HIV».

«Non sappiamo chi abbia fornito a lei o al suo team di produzione delle informazioni mediche errate. Siamo al momento in contatto con il suo management per far rimuovere l’immagine di Luther Vandross dal suo tributo».

Nel 2017, Patti LaBelle, 79, disse che il musicista non aveva mai rivelato pubblicamente la propria omosessualità. «Ne avevamo parlato», ha rivelato Patti al Watch What Happens Live. «Fondamentalmente, non voleva che sua madre lo sapesse… anche se probabilmente ne era a conoscenza, lui non voleva fare coming out e dirlo al mondo intero. Aveva molte fan e non voleva deluderle».

