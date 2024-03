Madonna

La Regina del Pop parla della grande paura della scorsa estate, quando finì in terapia intensiva a causa di un’infezione batterica.

Madonna riflette sull’esperienza di «quasi morte» provata la scorsa estate.

Durante il concerto di Inglewood, California, la Regina del Pop ha rivelato alcuni dettagli dell’infezione batterica contratta a giugno e per cui è stata ricoverata in terapia intensiva.

«Quest’estate ho avuto una sorpresa», ha detto la 65enne star alla folla durante lo show del Kia Forum, parte del suo The Celebration Tour. «È definita esperienza di quasi morte».

«È stato piuttosto spaventoso, ovviamente non ho capito nulla per quattro giorni perché ero in coma indotto, ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata «no»».

«Sono abbastanza sicura che Dio mi abbia chiesto: «Vuoi venire con me? Vuoi venire con noi?» E io gli ho risposto: «No, no!»».

«È stata una lezione di vita»

La Material Girl ha espresso gratitudine nei confronti del suo medico, che si trovava tra il pubblico. Il dottore ha incoraggiato la cantante a trascorrere più tempo al sole durante la convalescenza.

«È stata durissima per me uscire di casa, andare in giardino e sedermi al sole», ha ricordato. «So che può sembrare strano, ma per me è stato veramente difficile».

«Non sapevo quando mi sarei alzata dal letto e quando sarei stata di nuovo me stessa», ha continuato Madonna. «È stata una cosa strana il fatto di non avere il controllo della situazione. È stata una lezione di vita».

Madonna è attualmente in Nordamerica per la tournée, che è stata rinviata proprio a causa della malattia.

Covermedia