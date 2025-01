Madonna KEYSTONE

La Regina del pop si è esibita in una stand-up comedy da 30 minuti in un locale di New York: pubblico incredulo.

Covermedia Covermedia

Madonna si è presentata a sorpresa in un comedy club di New York, dove si è esibita in una stand-up. Stupore tra i clienti del locale dopo aver scoperto che sul palco si stessa esibendo la Regina assoluta del pop.

La comica Amy Schumer, 43 anni, ha accompagnato la star, 66 anni, al club, dove le due hanno posato per una foto accanto a un cartello con la scritta: «Questo tavolo è riservato solo ai comici del Comedy Cellar».

Il set è durato circa 30 minuti ma non tutti gli spettatori sono rimasti soddisfatti per la performance fornita dalla cantante.

«Se l'è cavata abbastanza bene, ma il pubblico era così sbalordito che si trattasse di Madonna che è servito l'intero set per scaldarsi un po'», ha detto una fonte al The Sun. «Non se l'è cavata bene come ci si aspetterebbe, ha fatto ridere ogni volta che si è lasciata andare a qualche parolaccia, perché anche solo sentire Madonna imprecare è divertente».

Non è mancata l'occasione per l'ennesima stilettata a Donald Trump da parte della cantante: «Ha fatto anche una battuta sul fatto che, con tutte le deportazioni di Trump, non avrà più nessun membro del suo staff, provocando delle risate», ha aggiunto la fonte. «Ma in realtà tutti erano scioccati dalla sua presenza».