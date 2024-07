La pop star Madonna (foto d'archivio) sda

La Regina del Pop ha postato un'immagine che la ritrae dietro a una macchina da scrivere: il progetto, più volte accantonato, ora sembra prendere vita.

Covermedia

Madonna è tornata a lavorare sul film ispirato alla sua vita. La 65enne Regina del Pop aveva iniziato a lavorare sul biopic nel 2020, con l'aiuto della sceneggiatrice di «Juno» Diablo Cody.

Nel 2022 Diablo abbandonò il progetto, venendo sostituita da Erin Cressida Wilson, sceneggiatrice di «Secretary», mentre la Material Girl si aggiungeva tra i credit di scrittura come autrice in prima persona.

Il progetto tuttavia venne accantonato a inizio 2023, poiché Madonna in quel periodo era impegnata con il Celebration World Tour, durato sette mesi.

«Mi servono parecchi Bandz per fare un buon lavoro...»

Oggi il progetto è tornato in piedi, come rivelato da Madonna su Instagram, su cui ha postato una foto di se stessa di fronte a una classica macchina da scrivere. «Mi servono parecchi Bandz per fare un buon lavoro... (La storia della mia vita)», ha scritto la star.

In una delle immagini Madonna sembra mostrare il titolo del film, «Who's That Girl», mentre in una pagina figura la scritta: «Riscritto da Madonna e ECW».

A interpretare la diva nel film sarà l'attrice di «Ozark» Julia Garner. Si prevede che le riprese del film inizieranno entro i prossimi dodici mesi, con Madonna stessa dietro la macchina da presa, nel ruolo di regista del progetto.

Covermedia