Madonna

La cantante 65enne e l'istruttore di boxe 30enne si sono separati dopo un anno.

Covermedia

Madonna si è separata dal fidanzato Josh Popper.

La 65enne Regina del Pop frequentava il 30enne da un anno. La coppia si era conosciuta tramite il figlio della cantante, David Banda, 18, che prendeva lezioni di boxe proprio da Popper alla palestra Bredwinners di New York.

Madonna, on the road da quasi un anno con il suo Celebration Tour, non è riuscita a coniugare gli impegni lavorativi con quelli personali, e la distanza sarebbe stata alla base del break-up.

«Madonna e Josh si sono visti a malapena negli ultimi mesi per via della sua frenetica agenda di lavoro. Poi la cosa si è affievolita», ha rivelato una fonte al The Sun. «Non ci sono ruggini, sono ancora molto legati. Al momento però una relazione tra di loro non è fattibile, i rapporti si sono raffreddati, ma sono rimasti amici».

Josh è stato al capezzale di Madonna lo scorso anno, quando la star è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica. L'ha seguita in alcune tappe del suo tour, e a dicembre è apparso sul palco durante lo show di Brooklyn. I due si sono scambiati un bacio sullo stage di fronte a 14mila persone.

Madonna è stata sposata in passato con Sean Penn e Guy Ritchie. Ha due figli biologici, Lourdes, 27, e Rocco, 23, e quattro adottivi, David, 18, Mercy, 18, e le gemelle Stella e Esther, 11.

Covermedia