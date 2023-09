New York Times

È stato brano «The Loneliest» a sbaragliare la concorrenza agli Mtv VMA. Nel 2022 la band aveva portato a casa il premio Miglior Video Alternativo con «I Wanna Be Your Slave».

I Maneskin si sono aggiudicati il premio Best Rock agli Mtv Video Music Awards, tenutisi sul palco del Prudential Center di Newark, nel New Jersey, ieri mercoledì 13 settembre.

La band italiana con il brano «The Loneliest» ha battuto i big del musicbiz: Linkin Park, Foo Fighters, Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers.

Per il New York Times, i Maneskin sono la «più grande rock band italiana di tutti i tempi».

Anche nel 2022 il gruppo romano era stato giudicato il migliore nella categoria Miglior Video Alternativo con «I Wanna Be Your Slave».

Il frontman della band, Damiano, in un'intervista per Spotify aveva descritto il brano «The Loneliest» come una lettera d'amore alle persone più care.

«L’ho scritta in un momento molto difficile della mia vita, quando ero lontano da casa e dalle persone che amo. L’idea è: «Cosa vorrei dire a queste persone se dovessi morire?»».

A dare la sua benedizione al gruppo è stata anche la reginetta del pop Taylor Swift, che ha mandato un bacio a Damiano nel corso della serata, infiammando il gossip.

La cantautrice ha portato a casa nove riconoscimenti, arrivando a un totale di 23 premi vinti agli Mtv Video Music Awards, dietro Beyoncé che detiene il primato con 25 statuette.

Covermedia