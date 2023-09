Mara Venier. IMAGO/ABACAPRESS

Questo sarà l’ultimo anno alla conduzione del programma di RaiUno. La conduttrice spiega: «Ho capito che ci sono anche altre priorità».

Mara Venier volta pagina e annuncia ai telespettatori il suo ultimo incarico come conduttrice di «Domenica In», il talk show di RaiUno.

«Sarà la mia ultima «Domenica in»», spiega la Venier, che già in passato aveva millantato la difficile scelta, nell’ambito della conferenza stampa del programma.

«Io sono convinta mai come questa volta che sarà il mio ultimo anno a «Domenica in». Non penso finirò questo lavoro, magari farò qualcos'altro, non ho mai avuto tante offerte come da quando sono in età pensionabile, ma «Domenica in» è molto impegnativa, ci lavoro dieci mesi l'anno.»

«Mi sto separando da Nicola? Non lo sapevo»

«Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente. Per questo voglio vivermi il mio amore anche se pare da qualche parte scrivano che mi sto separando... non lo sapevo. Nicola è appena arrivato a Roma, ora gli vado a fare le polpette e di pomeriggio ho le prove del programma», continua Mara facendo poi una retrospettiva del suo excursus nel programma.

«Lo so che non mi crede più nessuno ma io lo dico. Il fatto è che da quando mi hanno richiamata, cinque anni fa, il programma è andato subito molto bene, nonostante la concorrenza forte, e io non ho saputo dire di no.».

Un ultimo desiderio: «Barbara D'Urso in studio»

«Il pubblico mi ha sempre sostenuta, anche quando il programma me l’avevano tolto, è stato dalla mia parte. Mi ha sempre vista come una vicina di casa», asserisce la conduttrice che da domenica 17 settembre sarà di nuovo su Raiuno, dalle 14, per condurre la quindicesima stagione del talk show domenicale.

Prima di chiudere definitivamente con Domenica In ha però un ultimo desiderio, come ha rivelato a Superguida Tv: invitare Barbara D’Urso.

«Il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che potrebbe anche venire. È già stata invitata». ha concluso Venier.

Covermedia