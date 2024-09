Mara Venier

La conduttrice ha rievocato momenti di complicità e anche le famose gaffe che hanno segnato la loro collaborazione. Nonostante il ritiro di Giurato dalla TV, il loro legame è rimasto indissolubile.

Covermedia

In una toccante intervista al Borrire della Sera, Mara Venier ha rivelato quanto Luca Giurato abbia significato per lei, non solo sul piano professionale, ma anche personale.

«Gli devo tutto, è stato lui a volermi a «Domenica In"», ha dichiarato Mara, ricordando il loro primo incontro nel 1993. Giurato, con grande generosità, le lasciò la conduzione del programma, dandole l'opportunità di brillare.

Il ricordo della caduta a «Domenica In»

«Mi chiamava sempre «adorata», mai per nome», ha detto Mara, con la voce rotta dall'emozione.

Il legame tra i due è andato oltre lo schermo, tanto che, nonostante Giurato si fosse ritirato dalla televisione, il loro rapporto è rimasto solido nel tempo. «Non ci sentivamo spesso, ma quando lo facevamo, era come se non fosse passato nemmeno un giorno».

Luca Giurato era famoso anche per le sue gaffe, sia verbali che fisiche. Mara ricorda con ironia un episodio in cui lui, per errore, la fece cadere durante una sigla di «Domenica In»: «Mi mollò per terra e mi ruppi i legamenti», racconta, aggiungendo che Giurato ne soffriva moltissimo. «Mi pregava sempre di non tornare sull'accaduto, per lui era un dolore quasi fisico».

Mai più in TV, «Aveva cambiato vita»

Giurato ha poi scelto di ritirarsi completamente dalla televisione, nonostante i numerosi tentativi di Mara di riportarlo sullo schermo.

«L'ho invitato tante volte, ma trovava sempre una scusa. Non voleva più partecipare a queste reunion, aveva cambiato vita», ha spiegato la conduttrice.

Tuttavia, l'affetto reciproco tra i due non è mai svanito, e Mara ha concluso: «Devo tutto a lui, tutto è partito da lì, è lui che mi ha voluto, che ha voluto quella ragazza con le gambe belle...».

Mara Venier ha così ricordato un legame che ha segnato profondamente la sua carriera, ma soprattutto la sua vita, lasciando trasparire il dolore per la perdita di un amico che l'ha accompagnata per molti anni.

Covermedia