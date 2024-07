Mara Venier

Anche per la prossima stagione televisiva la conduttrice veneta sarà grande protagonista sulla TV di Stato.

Covermedia

Non solo «Domenica In»: Mara Venier sarà al timone anche de «Le stagioni dell'amore» e della serata Unicef.

Nonostante le polemiche dell'ultimo periodo, Mara Venier è stata confermata a «Domenica In», che tornerà su Rai1 il 15 settembre. L'edizione 2024/25 sarà per Zia Mara la sua sedicesima volta e la sua settima edizione consecutiva.

La formula di «Domenica In» 2024/25 sarà in parte arricchita e rinnovata con nuovi elementi di scenografia e di spettacolo pur mantenendo le celebri interviste 'one-to-one' della Venier, l'elemento centrale del programma. È previsto inoltre un gioco telefonico con montepremi ad accumulo che coinvolgerà il pubblico da casa e uno o più ospiti di puntata.

Da sabato 9 novembre partirà invece alle 14 «Le stagioni dell'amore», un dating dedicato alla terza età in cui i 'cacciatori di cuori' si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore.

Una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l'uso di giovani avatar, i single over danno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l'età non cancella.

Infine la serata Unicef prevista per mercoledì 20 novembre: In occasione dei 50 anni dell'UNICEF Italia, si rinnova la presenza in Rai con una trasmissione dedicata alla raccolta fondi per i bambini e le bambine che vivono nelle guerre e nelle zona di emergenza.

