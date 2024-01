Marco Liorni

La prima puntata del game show ha radunato davanti allo schermo 4 milioni e 125 mila spettatori, raggiungendo il 25,1% di share.

Il debutto di Marco Liorni a «L’Eredità» è da record: grazie al 25,1% di share, il game show si piazza in vetta agli ascolti di Rai 1. Il nuovo conduttore ha preso il testimone dal pretendete, Flavio Insinna, che resta però nel cuore degli italiani.

«Siamo felicissimi di questo inizio così esaltante, che come ascolti e share non si vedeva da più di dieci anni e che è frutto della combinazione di due aspetti: la modifica di alcuni meccanismi di gioco e la scelta della direzione di puntare sulla figura di Marco Liorni come conduttore del programma», ha specificato il direttore dell'Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone.

Il gradimento del pubblico per il nuovo anchorman tuttavia non è uniforme: se da una parte si elogia l’eleganza sobria di Liorni, dall’altra c’è chi rimpiange il carisma di Insinna.

Covermedia