Marco Pannella

La casa, all'ombra del Quirinale, è stata un punto d'incontro per numerosi protagonisti della scena pubblica e politica.

La vendita della casa di Marco Pannella in via della Panetteria, vicino al Quirinale a Roma, segna la chiusura di un altro capitolo significativo nella storia repubblicana italiana.

Pannella è stato una figura centrale in un panorama politico variegato, con posizioni spesso contrastanti. La sua casa, soprattutto durante il periodo della sua malattia nei primi mesi del 2016, quando era assistito dai giovani Matteo Angioli e Laura Hart fino alla sua scomparsa il 19 maggio, è stata un punto d'incontro per numerosi protagonisti della scena pubblica, sia amici che ex avversari.

Tutti erano legati a Pannella, che costringeva il panorama politico a confrontarsi con le sue idee e le sue posizioni per la forza e l'impatto con cui le esprimeva.

In quei giorni, via della Panetteria ha visto la presenza di diverse personalità, come Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio, accompagnato da Roberto Giachetti, allora vicepresidente del Consiglio, e Filippo Sensi, che in quella stagione guidava la comunicazione di Palazzo Chigi, oltre a Oliviero Toscani e Fausto Bertinotti, tra gli altri. Anche Silvio Berlusconi, con Gianni Letta, all'epoca Vicepresidente della Commissione Europea, e Antonio Tajani, ha fatto visita a Pannella, regalando una cravatta e condividendo momenti conviviali nella cucina colorata del sottotetto.

Anche Clemente Mimun del Tg5 ha fatto visita, creando un'atmosfera unica tra ciambelle al vino condivise durante conversazioni informali. Pannella ha ricevuto anche telefonate di saluto dal Quirinale, da Sergio Mattarella, e dal senatore a vita Giorgio Napolitano, mentre Beppe Grillo ha chiamato per esprimere il suo rispetto.

Nonostante il suo stato di salute precario, Pannella ha sempre accolto tutti con un sorriso, dimagrito e stanco, ma sempre disponibile e cordiale. Oggi, la casa è stata venduta, probabilmente a un anonimo ingegnere, anche se l'identità dell'acquirente non è stata confermata ufficialmente.

Restano immortalate le fotografie di quei momenti indimenticabili, testimonianza dei diversi mondi che si sono intrecciati in quella storica dimora di via della Panetteria.

Covermedia