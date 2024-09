Margot Robbie

I due attori verranno diretti da Emerald Fennell nel nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Emily Brontë.

Covermedia

Margot Robbie e Jacob Elordi saranno le star del nuovo remake di «Cime Tempestose». Come riporta Deadline, l'attrice di «Barbie» interpreterà la protagonista Catherine Earnshaw, mentre Elordi avrà il ruolo di Heathcliff.

Emerald Fennell si occuperà della sceneggiatura, della regia e della produzione del nuovo adattamento dell'iconico romanzo di Emily Brontë.

Si tratta della terza collaborazione tra Fennell e la società di produzione di Robbie, LuckyChap Entertainment. Il team ha già prodotto «Saltburn» e «Una donna promettente», grazie al quale Fennell si è aggiudicato l'Oscar per la Migliore sceneggiatura originale nel 2020.

«Cime Tempestose» in fase di pre-produzione

«Cime Tempestose» è attualmente in fase di pre-produzione e le riprese dovrebbero iniziare nel 2025.

Il romanzo di Brontë, pubblicato nel 1850, è considerato uno dei più grandi capolavori della letteratura inglese. La trama ruota attorno alla tormentata storia d'amore tra Heathcliff e Catherine e le ripercussioni che questa ha sulle loro famiglie.

Margot è attualmente incinta del suo primo figlio con il marito Tom Ackerley. La coppia sta insieme dal 2016.

Elordi, nato in Australia, è conosciuto per avere interpretato il ruolo di Felix Catton in «Saltburn» e quello di Noah Flynn nella serie Netflix «The Kissing Booth».

I due attori sono stati inoltre scelti per un nuovo cortometraggio per promuovere la fragranza Chanel No. 5.

