Margot Robbie

L’attrice è molto soddisfatta del grande risultato raggiunto da «Barbie», nonostante sia stata esclusa dalle nomination.

Margot Robbie commenta per la prima volta la sua esclusione dalle nomination agli Oscar.

La star, produttrice e protagonista di «Barbie», non è stata inserita dall’Academy tra le candidate al premio di Migliore attrice, così come Greta Gerwig, esclusa dalla nomination come Migliore regista.

«Non c’è motivo di essere triste, anzi mi sento fortunata», ha dichiarato l’attrice australiana durante una proiezione di «Barbie» ai SAG.

Nonostante Margot e Greta siano state snobbate per l’Oscar, il film campione di incassi ha ricevuto otto nomination tra cui Migliore Film.

«Ovviamente ritengo che Greta dovesse essere nominata come regista, perché quello che ha fatto è irripetibile in carriera, è una cosa che ti capita una volta sola nella vita, e quello che ha fatto lo è veramente», ha continuato la 33enne. «Ma è stato un anno incredibile per tutti i film».

«È qualcosa più grande di noi, di questo film e dell’intero settore».

Nonostante la sua esclusione, Margot è «entusiasta delle otto nomination ricevute dal film agli Academy Awards. È folle!».

Ryan Gosling è stato nominato come Migliore attore non protagonista per la sua interpretazione di Ken, mentre America Ferrera è in lizza per il premio di Migliore attrice non protagonista per il ruolo di Gloria. Il film è candidato all’Oscar anche nelle categorie di Migliori costumi, Migliore sceneggiatura adattata e Migliore canzone originale.

La 96esima edizione degli Academy Awards è in programma il 10 marzo.

Covermedia