Mariah Carey

Il primo settembre la canzone natalizia è stata tra le più ascoltate su Spotify.

L’estate sta finendo, il Natale si avvicina e così molti hanno pensato bene di iniziare ad ascoltare «All I want for Christmas is You».

Il primo settembre la canzone di Mariah Carey ha avuto un’impennata di ascolti, ben 316.000 su Spotify in 24 ore, ovvero un 75% rispetto allo stesso giorno del 2022. Un exploit che ha costretto la diretta interessata ad intervenire, chiedendo scherzosamente ai fan della canzone di darsi una regolata.

«NON ANCORA», ha scritto su X (ex Twitter) la 54enne per poi aggiungere: «Però autorizzo i miei agnellini filippini! (Non faccio io le regole!)».

Il riferimento è ai filippini, che celebrano il Natale il più a lungo possibile. Già quando arriva il 1° di Settembre, infatti, la gente comincia a cantare canzoni di Natale e ad addobbare le case con decorazioni.

A livello nazionale il conto alla rovescia ufficiale comincia 100 giorni prima del 25 dicembre. I centri commerciali hanno offerte pre-natalizie, natalizie e post-natalizie.

La canzone è una macchina da soldi perfetta

Secondo uno studio dell’Economist, grazie al brano del 1994 Mariah Carey ha guadagnato oltre 2 milioni all’anno per 28 anni.

Billboard ha calcolato che nel 2021 il brano ha generato oltre 200 milioni di streaming audio e 500 milioni di riproduzioni sulle piattaforme video, generando circa 1,36 milioni di dollari.

E questi numeri si riferiscono soltanto agli Stati Uniti: se si allarga lo sguardo al resto del mondo, i numeri di streaming del 2021 arrivano a 823 milioni, per un totale di quasi 4,5 milioni di dollari (oltre a 1,66 milioni di dollari in royalties).

Sony Music, l’etichetta discografica di Carey, con anche gli altri album della cantante lo scorso anno ha guadagnato 378.000 dollari. Queste cifre escludono pagamenti per cover, uso nelle pubblicità, speciali natalizi e quant’altro.

Covermedia