Mariah Carey

Mariah Carey tornerà nella Sin City alla fine dell'anno con una serie di otto spettacoli intitolati «The Celebration of Mimi».

«Las Vegas, sto tornando in città con un nuovo spettacolo!!!», ha scritto in un post su Instagram la cantante di 54 anni, aggiungendo i dettagli: «The Celebration of Mimi Live in Las Vegas, dal 12 al 27 aprile al Dolby Live at Park MGM!».

La residenza celebrerà il 19° anniversario del 10° album in studio della cantante, «The Celebration of Mimi», considerato dalla critica il suo «album del ritorno» e diventato il suo disco più venduto negli Stati Uniti in un decennio.

Secondo Billboard «gli spettacoli di Las Vegas presenteranno i brani preferiti dai fan tratti da quell'album e altri successi della sua illustre e ineguagliabile carriera».

I prossimi spettacoli dell'icona pop saranno la sua prima residenza a Las Vegas in quattro anni, dopo la residency The Butterfly Returns, che si è svolta dal 2018 al 2020.

Mariah, l'autoproclamata Regina del Natale, è stata recentemente in tournée negli Stati Uniti con il suo spettacolo natalizio Merry Christmas One and All! che si è tenuto dal 15 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

La prossima residenza della cantante a Las Vegas si terrà al Dolby Live at Park MGM dal 12 aprile al 27 aprile.

Covermedia