Mariah Carey

Bryan Tanaka conferma la fine della love story con la cantante, durata sette anni.

Bryan Tanaka conferma la fine della relazione con Mariah Carey. Il ballerino ha rivelato di essersi separato dalla star di «All I Want for Christmas Is You» dopo una relazione lunga sette anni.

«Cari amici e fan, con un mix di emozioni, condivido questo aggiornamento personale riguardante la mia separazione amichevole da Mariah Carey dopo sette straordinari anni trascorsi insieme», ha scritto su Instagram in un lungo post. «La nostra decisione di intraprendere nuove strade è reciproca e, nell’accingerci a vivere percorsi separati, proviamo profondo rispetto e un enorme senso di gratitudine per il valore inestimabile del tempo vissuto insieme. I ricordi che abbiamo creato e le nostre collaborazioni artistiche rimarranno scolpite nel mio cuore per sempre».

Bryan, che ha lavorato nel corpo di ballo di Mariah, prima di diventare suo direttore creativo, ha ringraziato anche i figli della cantante, Moroccan e Monroe, per aver arricchito la sua vita con «calore e gentilezza».

«Durante questo periodo delicato, chiedo gentilmente la vostra comprensione, privacy e rispetto. L’amore e il supporto dei fan sono stati un faro di forza e sono estremamente grato per l’incoraggiamento che mi è stato dato. Aspetto con impazienza di continuare il mio viaggio, sapendo che la mia passione per la danza e le arti creative risuonerà nei capitoli che si apriranno».

Bryan e Mariah si sono conosciuti nel 2006, ma la loro relazione è iniziata dieci anni dopo.

Le voci di crisi circolavano già da inizio dicembre in seguito all’assenza di Tanaka dal tour di Mariah «Merry Christmas One and All!» e dalla mancata partenza per Aspen per Natale con la cantante e i figli.

Covermedia