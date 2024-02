Marica Pellegrinelli vuota il sacco: «Eros Ramazzotti non mi sosteneva ed era pieno di debiti»

Marica Pellegrinelli

Incinta del terzo figlio, la modella ricorda il matrimonio (naufragato) con il cantante, ex di Michelle Hunziker.

Marica Pellegrinelli vive un momento di grande gioia con il fidanzato William Djoko, in attesa del loro primo figlio.

Modella di successo ed ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica ha voluto offrire uno sguardo più profondo del matrimonio con il cantante, nell’intervista rilasciata a Grazia.

«Eros era prevenuto, mi amava ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni anche solo quella di finire l'università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine. Anche quando il matrimonio è terminato non ho preso niente. L'assegno che prendo è per i bambini e poi ho l'usufrutto di una casa a Milano intestata ai bimbi. Di mio non c'è niente. Ad un certo punto ho capito che non avevo potere. Non avevo costruito niente di mio a parte la mia bellissima famiglia», ha confidato Marica, riflettendo sulla fine del suo matrimonio e sul suo desiderio di indipendenza e realizzazione personale.

Nonostante la separazione, Marica mantiene un rapporto rispettoso con Eros, per il bene dei loro figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

In buoni rapporti con Eros Ramazzotti

«Io e William siamo affini e coetanei, ci capiamo al volo ma questo non si può spiegare. Questa terza maternità è un dono. Aspettiamo una bambina, sono al settimo mese, sono di 27 settimane ed è tutto molto bello. Io ero già felice con due figli, ma William me lo chiedeva sempre. Con Eros? Ci si può allontanare ma questo non vuol dire mancarsi di rispetto o negare l’amore che è stato. Non potrei mai dire di non amare il padre dei miei figli o l’uomo che ho amato. Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini. Prima di noi ci sono i nostri figli».

La vita di Marica ha attraversato significativi cambiamenti, anche economici, come lei stessa ha sottolineato.

«Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me».

Inoltre, ha condiviso la decisione di donare la lussuosa villa in Franciacorta, un regalo di Eros, durante la loro separazione.

«Eros aveva il sogno di vivere in campagna che non combaciava col mio sogno. Mi regalò quella casa, ma l’ho donata. Se la gode lui con i bambini e sono felice che abbiano uno spazio loro».

Covermedia